DALS 2024 - Répétitions : "La petite chèvre est de retour". Black M en galère

Pour leur prochaine danse, Black M et Elsa Bois travaillent les détails de leur valse. On commence à connaître Elsa, elle est un tantinet tatillon. N'est-ce-pas Black M ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

