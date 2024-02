DALS 2024 - Répétitions : Le baiser de cinéma. Les explications de James Denton

Pour leur danse, James Denton et Candice Pascal doivent être comme un couple qui se déteste et qui fait semblant. James Denton explique à Candice Pascal les petits tips des baisers de cinéma. "Je crois que je vais rougir". DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

