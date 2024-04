DALS 2024 - Répétitions : Le chacha n'aime pas Natasha St-Pier

...Ou Natasha St-Pier n'aime pas le chacha. Une chose est sûre, la chanteuse québécoise a du mal à retenir les pas. Plus qu'un jour avant le prime "Spécial Danseur mystère". Natasha St-Pier et Anthony Colette font tout pour éviter le face à face. DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

