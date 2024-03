DALS 2024 - Répétitions : Le duel a déjà commencé pour Nico Capone et Natasha St Pier

La semaine des duels a déjà commencé cette semaine dans les salles de répétitions. On retrouve d'un côté Nico Capone et Inès Vandamme. de l'autre Natasha St Pier et Anthony Collette. Entre un Jazz Broadway et une samba, qui sortira gagnant ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

