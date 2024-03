DALS 2024 - Répétitions : L'heure de la revanche a sonné pour James Denton et Candice Pascal

James Denton et Candice Pascal avait commencé à travailler "Dirty Dancing" mais la blessure de James avait stoppé leurs ambitions. Cette semaine, notre couple se lance à nouveau ce défi fou avec en prime, non pas un duel mais un duel à trois couples. En effet, James Denton sera opposé à Diane Leyre et Cœur de Pirate. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

