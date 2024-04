DALS 2024 - Répétitions : L'idée d'Adeline Toniutti pour se faciliter la chorégraphie

Cette semaine, Adeline Toniutti et son danseur Adrien Caby travaillent un Jive. Une danse très rythmée qui demande beaucoup de concentration. Mais voilà, Adeline mémorise beaucoup moins les pas à gauche. La faute à son cerveau parait-il. Adeline Toniutti a donc une solution pour contourner le problème. DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

