DALS 2024 - Répétitions : "Mais j'ai peur" : Natasha St-Pier doit repousser ses limites

Objectif de la semaine : Repousser les limites. Natasha St-Pier et Anthony Colette sont en quarts de finale, mais les juges ont souvent émis des doutes sur leurs capacités à se dépasser. Anthony Colette les a bien entendus. Il met à profit ces quelques jours pour imaginer des portés qui impressionneront les juges. Gagneront-ils leur place en demi-finale ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

En savoir plus sur Vidéos de Natasha St-Pier