DALS 2024 - Répétitions : Mais non, James Denton, vous n'êtes jamais ridicule... Fou-rire en salle de répétitions

Fou-rire en salle de répétitions pour James Denton et Candice Pascal. En effet, cette semaine, James Denton doit travailler les positions peu naturelles du tango. Il a raison. Qui se tient, la tête haute, de la sorte dans la vraie vie ? Un danseur de tango. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

En savoir plus sur Vidéos de James Denton ou Candice Pascal