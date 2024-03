DALS 2024 - Répétitions : Mais qui sera le danseur Mystère d'Adeline Toniutti ? Eléments de réponse

Après le prime Cinéma, on retrouve Adeline Toniutti et Adrien Caby pour une nouvelle semaine. Vendredi prochain, nos stars danseront toutes avec un invité mystère. Et les spéculations vont bon train. Adeline Toniutti a déjà quelques idées en tête. DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

En savoir plus sur Adeline Toniutti