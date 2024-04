DALS 2024 - Répétitions : Maxime en grande forme. Keiona pleure...

...de rire, évidemment. Maxime Dereymez est d'humeur joyeuse aujourd'hui. Et tout est sujet à taquinerie. Il faut dire que notre couple peut être heureux. Habitué aux premières places du tableau depuis le début de la saison, il arrive en quarts de finale assez serein. La bonne humeur de la salle de répétitions est communicative. Regardez ! DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

