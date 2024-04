DALS 2024 - Répétitions : "Mon problème, c'est le cardio". Raté ! Cristina Cordula va danser un quickstep

Cette semaine, Cristina Cordula et Jordan Mouillerac font travailler un quickstep. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Tout dépend de l'angle de compréhension. Si c'est pour la musique (rapide et rythmé) c'est une bonne nouvelle. Pour le cardio, un peu moins. Cristina se confie (en rigolant évidemment). Malgré les semaines de training, il y a encor eun peu de boulot. DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

