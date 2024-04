DALS 2024 - Répétitions : Natasha St-Pier et Anthony Colette veulent tout donner

Natasha St-Pier et Anthony Colette vont présenter un quickstep vendredi soir pour leur finale. Le quickstep, on le sait, est une danse particulièrement rapide qui demande un cardio au top. Ça tombe bien, Natasha St-Pier et Anthony Colette sont des sportifs de haut niveau. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

