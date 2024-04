DALS 2024 - Répétitions : Natasha St-Pier : "Pour la première fois, je crois en moi"

Direction la salle de répétitions de Natasha St-Pier et Anthony Colette pour cette dernière semaine de compétition de la saison. On retrouve le duo motivé comme jamais. Cette semaine, il ne va pas falloir apprendre une danse, ni deux mais trois... pas le temps de rêver. La finale, c'est maintenant. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

En savoir plus sur Anthony Colette ou Natasha St-Pier