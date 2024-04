DALS 2024 - Répétitions : Natasha St-Pier prête pour Koh-Lanta

Derniers calages pour la Team Natasha St-Pier, Anthony Colette et Jean-Marc Généreux. Et pour motiver sa troupe, notre juge a trouvé une astuce... regardez ! DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

