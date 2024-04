DALS 2024 - Répétitions : Nico Capone est prêt pour "Des chiffres et des lettres"

La danse est une question de précision. Précision dans les pas. Précision dans le rythme. Et surtout, il faut répéter et répéter encore... La semaine va être longue. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

