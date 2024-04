DALS 2024 - Répétitions : Nico Capone et Inès Vandamme soulèvent déjà le trophée

Ca y est ! On est aux portes de la finale. On retrouve deux premiers finalistes, heureux et reboostés : Nico Capone. Cette semaine, ils vont présenter une danse contemporaine sur un titre de Johnny Hallyday : "Ma Gueule". Un contemporain avec la reine du contempo, Inès Vandamme, Nico Capone ne pouvait pas espérer mieux. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

