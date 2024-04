DALS 2024 - Répétitions : Nico Capone : "Je m'étais juré de ne pas avoir cette danse". C'est raté !

Nico Capone et Inès Vandamme sont heureux. Heureux d'être en demi-finale. Mais ils ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Cette semaine, ils vont danser un tango. Une danse que redoute Nico Capone. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

