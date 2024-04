DALS 2024 - Répétitions : Nico Capone se met la pression... Trop peut-être ?

On retrouve Nico Capone et Inès Vandamme. Depuis le début de la semaine, Nico Capone est en difficulté. Il n'arrive pas à mémoriser un pas. Toujours le même. Mais il peut compter sur le soutien d'Inès Vandamme. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

