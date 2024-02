DALS 2024 - Répétitions : nom de code : serpillière ! Premier porté acrobatique pour Natasha St-Pier

On retourne dans la salle de répétitions de Natasha St-Pier et Anthony Colette aujourd'hui. Ensemble, ils travaillent leur première danse : une rumba. La Star est studieuse et apprend vite. C'est donc le moment d'attaquer les choses sérieuses, le porté acrobatique. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

