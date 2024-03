Dals 2024 - Répétitions : "Non ! Ne montrez pas ça sur TF1+". Black M écrase le pied d'Elsa

Black M est élégant. Black M a du tact. La preuve en images avec cette répétition très amusante où Black M écrase le pied d'Elsa... Un vrai écrasement en règle, pas un effleurement. Rassurez-vous ! Elsa et son pied vont bien. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

