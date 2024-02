DALS 2024 - Répétitions : "Oh les petits curieux". Quand Inès Reg et Christophe s'infiltrent dans la salle de Nico Capone et Inès

Il y a les bosseurs... Et les bosseurs. Et dans cette catégorie, on vous présente Inès Reg et Christophe Licata et Nico Capone et Inès Vandamme. il est 7h30 du matin (pour de vrai) et nos couples sont déjà à fond. Regardez leurs dernières répétitions. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

