DALS 2024 - Répétitions : "On ne peut plus oublier des pas". Voilà Black M prévenu

Cette semaine, Black M et Elsa Bois vont devoir travailler une valse. En ligne de mire, leur duel face à Roman Doduik et Anna Riera. Grosse pression pour Black M car tout le monde se souvient que Chris Marques avait qualifié Roman de possible finaliste. Plus question d'oublier des pas cette semaine. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Black M