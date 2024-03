DALS 2024 - Répétitions : "On va faire Chante avec les Stars". L'idée de génie de Natasha St Pier et Adeline Toniutti

Mettez deux chanteuses dans une même pièce. Et regardez ! Quand le gang des rousses se retrouve, il se met à chanter. N'est ce pas Natasha St Pier et Adeline Toniutti. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Adeline Toniutti ou Natasha St-Pier