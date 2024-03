DALS 2024 - Répétitions : "On va jouer sur ton point fort". Natasha St Pier découvre sa nouvelle danse

Le point fort de Natasha St Pier, cette saison, est sa force d'interprétation. Ca tombe bien puisque cette semaine, Natasha et Anthony Colette vont danser un jazz Broadway. Prêts à voir une comédie musicale ? On attend que cela. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

