DALS 2024 - Répétitions : "On va l'avoir !' Inès Reg et Christophe Licata voient déjà grand

Ca y est ! Les répétitions ont commencé. Direction la salle d'entrainement d'Inès Reg et Christophe Licata. Ces deux-là se sont déjà trouvés. Et visiblement, il y a une bonne ambiance dans leur salle de répétitions. Ils travaillent d'arrache-pied des portés acrobatiques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on rigole beaucoup en les regardant. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

En savoir plus sur Christophe Licata, Inès Reg ou Chris Marques