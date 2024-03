DALS 2024 - Répétitions "On va tout déchirer". Cristina Cordula est prête pour son duel

Cette semaine, Cristina Cordula et Jordan Mouillerac ont décidé de présenter un tango. Jordan est persuadé. Le Tango est la danse parfaite pour Cristina. Ca tombe bien. Derniers du classement, ils vont être en duel face à Adeline Toniutti et Adrien Caby. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Jordan Mouillerac ou Cristina Cordula