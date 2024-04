DALS 2024 - Répétitions :"Pour la première fois, j'ai lâché mon cerveau" : Roman Doduik revient sur sa première place au classement

Nouvelle semaine de répétitions. On retrouve Roman Doduik et Ana Riera sur un petit nuage. Arrivés premiers du classement vendredi dernier avec leur danse contemporaine, Ils reviennent sur cette soirée déclic. Des semaines que Chris marques lui demande de baisser son armure. Des semaines que le juge le bouscule. Le résultat a été au rendez-vous. Aujourd'hui, notre couple est aux portes des quarts de finale. Pour célébrer ce cap, Roman Doduik a choisi un titre de Serge Gainsbourg et de Brigitte Bardot : Initals BB. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

En savoir plus sur Vidéos de Roman Doduik