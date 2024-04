DALS 2024 - Répétitions : "Rassure-moi Nico (Capone) ! Tu te souviens de la choré ?". Inès Inquiète

Pour cette semaine de finale, Nico Capone et Inès Vandamme vont re-danser le paso-doble. La danse qui a permis au couple le 5 avril dernier de gagner en confiance. Mais c'était il y a presque un mois. Et Nico a du mal à se souvenir des pas. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

En savoir plus sur Inès Vandamme ou Nico Capone