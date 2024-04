DALS 2024 - Répétitions : Roman Doduik pas prêt pour le test de confiance

Cette semaine, Roman Doduik et Ana Riera travaillent pour la première fois une danse contemporaine. À les regarder s'entraîner, on a hâte de voir le résultat. DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

En savoir plus sur Vidéos de Roman Doduik