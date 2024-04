DALS 2024 - Répétitions : Roman Doduik vise le chihuahua cette semaine

Dit comme ça, c'est vrai que ce titre semble peu cohérent. Mais quand on est fan de DALS, on sait qu'il y a un sous-entendu. Qui dit : "Ouh la la Chihuaha"... Vous avez deviné ? Cette semaine, Roman Doduik et Ana Riera vont danser un chacha avec pour objectif : faire retentir la phrase fétiche de Jean-Marc Généreux. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

