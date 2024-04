DALS 2024 - Répétitions : "Sortez-moi de là". Nico Capone a besoin d'aide

Cette semaine, Nico Capone et Inès Vandamme vont danser avec The Boss, Chris Marques. Leur danse ; un paso-doble. On connait déjà le côté "Caporal" d'Inès Vandamme. Mais associée à Chris Marques, Nico Capone n'a qu'à bien se tenir. DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

