DALS 2024 - Répétitions : "Tant que tu ne me brises pas le cœur" : Anthony Colette et Natasha toujours à fond

Cette semaine, Natasha St-Pier et Anthony Colette sont de très bonne humeur. Et quand ces deux-là sont de très bonne humeur (ou très fatigués), ils se chambrent toutes les minutes. Et c'est très amusant à regarder. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

