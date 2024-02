DALS 2024 - Répétitions : Yann-Alrick Morteuil prêt à tout pour gagner la confiance de Diane Leyre

Ca y est ! Les répétitions ont commencé. Direction la salle d'entrainement de Diane Leyre et Yann-Alrick Morteuil. Notre Miss France semble avoir quelques difficultés avec l'approche sensuelle de la danse. Yann-Alrick tente le tout pour le tout pour la mettre en confiance. Et ça marche. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

