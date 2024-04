DALS 2024 - Répétitions : "Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire". Keiona choquée

On retrouve Keiona et Maxime Dereymez dans leur salle de répétitions aujourd'hui. Accompagnés de Fauve Hautot, ils peaufinent les derniers détails de leur paso-doble ainsi que l'histoire qu'ils vont, ensemble, raconter. Il s'agit d'histoire de mensonges et de trahisons. Tout un programme. DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

