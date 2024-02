DALS 2024 - Répétitions : "Tu danses avec un retraité". Maxime Dereymez en forme face à Keiona

Découvrez les premières répétitions de Keiona et Maxime Dereymez. Ensemble, ils travaillent leur toute première danse : un chacha. Et pour la première fois, Maxime est moins grand que sa partenaire. Il tente le tout pour le tout pour la dépasser. Regardez ! DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

