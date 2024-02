DALS 2024 - Répétitions : "Tu m'inspires". Christophe Licata déborde d'idées pour Inès Reg

On retourne dans la salle de répétitions de Inès Reg et Christophe Licata. Ensemble, ils préparent leur première danse : un contemporain. Leur connexion n'est plus à prouver et à chaque pas, Christophe trouve une nouvelle idée. Inès Reg est inspirante. La preuve. C'est reparti. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

