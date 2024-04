DALS 2024 - Répétitions : "Tu n'as pas l'air heureuse", Jean-Marc fait douter Adeline Toniutti

Plus que quelques heures avant le prime "La bataille des juges". On retrouve Adeline Toniutti, Adrien Caby et Jean-Marc Généreux dans leur salle de répétitions. Ils travaillent les derniers détails de leur Jive. Avec un seul objectif : voir la joie dans les yeux d'Adeline. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

