DALS 2024 - Répétitions : "Tu peux boire un verre si tu veux".... Roman Doduik ne va pas finir sa semaine

Si vous n'êtes pas encore fan absolu des répétitions sur TF1+, regardez cette vidéo. On y retrouve Ana Riera et Roman Doduik en salle de répétitions. Ils travaillent ensemble les possibles portés pour la prochaine danse. Tout est dans le souci du détail. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

