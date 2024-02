DALS 2024 - Répétitions : "Tu sautillais, tu vas rouler". Cristina Cordula va devoir réapprendre la samba

Ca y est ! Les répétitions ont commencé. On entre directement dans le vif du sujet avec la première danse de Cristina Cordula et Jordan Mouillerac. Ce sera une Samba. Logique pour la plus brésilienne de nos animatrices. Mais il y a samba et samba. La preuve. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

En savoir plus sur Jordan Mouillerac, Cristina Cordula ou Chris Marques