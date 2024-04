DALS 2024 - Répétitions : Un choix de chanson étonnant pour Natasha St-Pier cette semaine

Etonnant pour ceux qui ne connaissent pas bien la chanteuse québécoise Natasha St-Pier. En effet, pour les quarts de finale, elle a décidé de danser sur un titre de la Madonne : "Like a prayer". Un titre et une chanteuse essentiels pour Natasha St-Pier. Elle l'explique à Anthony Colette. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

