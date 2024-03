Dals 2024 - Répétitions : Visite surprise de Nico Capone ce matin

La tension monte dans les salles de répétitions. A quelques heures d'un prime décisif, les stars tentent le tout pour le tout afin de déstabiliser leurs adversaires. Regardez la tactique de "sioux" de Nico Capone dans la salle de répétitions de Roman Doduik et Anan Riera. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

