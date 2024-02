DALS 2024 - Répétitions : "Vous avez des kinés ?". Adeline Toniutti découvre de nouveaux muscles

Découvrez les premières répétitions d'Adeline Toniutti et Adrien Caby. Ensemble, ils préparent leur première danse : un tango. Un travail minutieux de placement de bras qui réveillent chez Adeline des muscles en sommeil. "Vous avez prévu les kinés ?". DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

