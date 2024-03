DALS 2024 - Retour en douceur pour James Denton et Candice

Oh ! La bonne surprise. Après deux semaines d'arrêt pour cause de blessure aux ischios, on retrouve James Denton et Candice Pascal dans la salle de répétitions. Comme à son habitude, le comédien est déjà au travail. Ce qui n'est pas pour déplaire à Candice Pascal. "J'ai un super bon élève" s'amuse-t-elle à dire. Cependant, même si James est de retour, Les médecins ont conseillé des danses plutôt lentes pour ne pas solliciter les muscles fraichement réparés. Notre couple présentera une rumba contemporaine pour le prochain prime. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

