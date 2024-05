DALS 2024 - Retour en images sur la saison de Natasha St-Pier et Anthony - Finale

On a aimé suivre leurs répétitions en Exclu sur TF1+. Une entente sans faille, une connexion évidente, le même sens de l'humour, On se souvient tous de leurs préparatifs, la semaine dernière, pour leur danse improvisée... On hésite encore encore Chouchou et Loulou et les Dupont et Dupond mais le résultat est là. Une amitié forte, une confiance réciproque. Retour en images sur la saison avec Anggun, l'amie de Natasha St-Pier. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

