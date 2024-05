DALS 2024 - Retour en images sur la saison d'Inès Reg et Christophe Licata - Finale

Soudés depuis le début de l'aventure, Inès Reg et Christophe Licata n'ont cessé de progresser. Aisance, limpidité, connexion, tout était réuni pour les retrouver en finale. Retour sur leur dernière semaine de training. Entre fou-rire et émotions. Qui remportera cette treizième édition ? Réponse à la fin de l'émission. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

