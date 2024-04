DALS 2024 - Roman Doduik et Ana Riera - BTS (Dynamite)

Semaine de demi-finale pour nos couples encore en compétition. Dernier couple à se présenter sur le parquet : Roman Doduik et Ana Riera. Cette semaine, notre couple a travaillé une Chacha sur le titre du groupe coréen BTS et roi de la K Pop : "Dynamite". Dans quelques minutes, les juges auront la lourde tâche de désigner le couple qui quittera l'aventure après neuf semaines de compétition. Roman Doduik et Ana Riera réussiront-ils à séduire les juges ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

