DALS 2024 - Roman Doduik et Ana Riera - Christophe Maé (On s'attache)

Il faut se méfier de Roman Doduik et Ana Riera. Celui qui le dit est Chris Marques, le plus sévère de nos juges. Pourtant, Chris le répète : "Roman est un possible finaliste". Ce soir, pour son duel face à Black M, il va danser une samba sur un titre de Christophe Maé : "on s'attache". Réussira-t-il, une nouvelle fois, à séduire nos juges ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

