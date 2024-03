DALS 2024 – Roman Doduik et Ana Riera – Michel Polnareff (Love me, please love me)

Ambiance Bal de promo, ce soir pour Roman Doduik et Ana Riera. Ils vont danser une valse sur un titre de Michel Polnareff : « love me, please love me ». Couple surprise de la semaine dernière, Roman Doduik et Ana Riera vont-ils réitérer ces bonnes notes ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Roman Doduik