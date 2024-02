DALS 2024 - Roman Doduik, Monsieur Hulk... Bientôt !

C'est mardi ! Direction la salle de répétition de Roman Doduik et Ana Riera. Ensemble, ils travaillent leur première danse. Ce sera un Quickstep. Roman Doduik est un novice en danse et certainement en activité sportive en tout genre. La preuve en images. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

