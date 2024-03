DALS 2024 - "Si tu perds le duel, tu te teins en rousse". Le pari fou d'Adeline Toniutti et Cristina Cordula

Cette semaine, les couples encore en compétition, vont devoir se défier en duel. Au milieu du classement, on retrouve Adeline Toniutti et Cristina Cordula. La semaine dernière, les deux stars avaient bouleversé les juges et le public avec des prestations très personnelles et touchantes. Changement d'univers cette semaine avec un tango pour Cristina Cordula et un quickstep pour Adeline Toniutti. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

